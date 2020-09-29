مجلس الوزراء الكويتي يكشف موعد وفاة الأمير صباح الأحد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:50 م
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
وكالات
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كشف مجلس الوزراء الكويتي في بيان لهم موعد وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أمريكا.

 

وكان قد نعى نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية، أنس الصالح، الشيخ صباح الأحمد عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

 

وقال خلال مؤتمر صحفي :"إن الراحل توفي بالولايات المتحدة الأمريكية في الرابعة بعد الظهر بتوقيت دولة الكويت"، مشيرًا إلى أن حياة الراحل سطر خلالها صفحات مليئة بالتضحية والالتزام بالقنم والمبادئ التي كرسها لخدمة وطنة والأمتين العربية والإسلامية.


وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في بيان رسمي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

 

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

 

هذا وكان قد فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وفاته، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

 

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب الأمير".

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