مد أجل الحكم على عامل هتك عرض ابنته في البساتين للغد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:35 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع اليوم الثلاثاء مد أجل الحكم علي عامل رخام بتهمة هتك عرض ابنته لجلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار علاء كمال البيلي وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين محمد وامانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

كشف قرار الاحالة قيام المتهم ياسر. ع،عامل رخام بمواقعة كريمته الطفلة المجني عليها مني ياسر بغير رضائها منتزعا لمشاعر الابوة منتهكا برائتها وضعف حيلتها فدخل الي غرفة نومها حال استغراقها في احلام طفولتها وتحسس عموم جسدها وما ان تيقظت الي افعاله حتي باغتها بقوة جسده طارحا اياها علي متكئها ممارسا معها فاحشتها ومعاشرا اياها معاشرة الازواج مفضا لغشاء بكارتها مواليا اتيان جريمته خلال العام حال كون المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلاديا.

واضاف قرار الاحالة احراز المتهم جوهر الحشيش بقصد التعاطي.

استمعت النيابة العامة الي اقوال المجني عليها مني ياسر، طالبة بقيام المتهم بمواقعتها بغير رضائها منتزعا مشاعر الابوة منتهكا برائتها وضعف حيلتها مستغلا تواجدها بحجرتها حيث كانت ترقد علي سريرها مستغرقة في نومها حتي جثم عليها ورفع عنها ملابسها فاضا لغشاء بكارتها.

أخبار تهمك

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 20 ساعة

بدون الأساسيين.. برشلونة يواصل التحضير لموقعة سيلتا فيغو

منذ نصف ساعة

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

منذ أقل من نصف ساعة

بعد التعاقد مع دياز.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الجديد

منذ ساعة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

منذ ساعتين

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

بعد سواريز وفيدال.. كومان يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:30 م

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

06:37 م

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

06:32 م

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

05:06 م

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟