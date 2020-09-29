بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر على معلول نجم الأهلي مفاجأة مدوية بخصوص مفاوضات نادي بيراميدز معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، للإنتقال لصفوف النادي السماوي بداية من الموسم المقبل.

وكشف معلول في جلسة جمعته مع مسئولي النادي الأهلي منذ أيام، أنه تلقي بالفعل عرضا ضخما من نادي بيراميدز عن طريق لاعب سابق بالقلعة الحمراء انتقل مؤخرا للنادي السماوي، عرض عليه الانتقال لبيراميدز الموسم المقبل مقابل 2 مليون دولار .

ويُعد عرض بيراميدز لضم نجم الأهلي ضعف المقابل المالي الذي يحصل عليه مع القلعة الحمراء، كما أكد له لاعب الأهلي السابق وفقا لما أعلنه النجم التونسي أن العرض يمكن أن يصل إلي 2.5 مليون دولار (45 مليون جنيه مصر) في الموسم ليصبح الأغلي في الدوري المصري بلا منازع.

ويسعي نادي بيراميدز لضم "معلول" بأي ثمن لتدعيم الجبهة اليسري بالفريق، وقدم للاعب هذا العرض الضخم وكان ينوي تقديم عرضا اخر للأهلي بقيمة 4 مليون دولار لشراء اللاعب لكن النجم التونسي اعتذر لزميله السابق ورفض العرض.

ويريد على معلول الاستمرار مع النادي الأهلي حتي انتهاء عقده والذي لا يزال متبقي به موسمين.

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