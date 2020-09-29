لجنة المرأة تعقد أولى اجتماعاتها وسط حضور متميز للمحاميات (صور)

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عقدت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، أولى اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بقاعة الحريات بالنقابة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وعدد من المحاميات.



وقالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة المرأة، إنني أعول عليكم في هذه اللجنة، بعد أن اثبتنا للجميع أننا قادرين على أن نقف جنبا إلى جنب، نساند بعضنا البعض، مشيرة إلى أنه يجب على المحاميات الحرص على الكلمة التي تخرج من أفواههم حتى لا تؤخذ ضدهم، وعلينا أن نحتذي بالسيدة هدى شعراوي، وغيرها من النساء اللتي تقلدن العديد من المناصب الهامة في الدولة.



وأضافت "غنيم"، خلال كلمتها بالاجتماع الأول للجنة، أن نجاحها في انتخابات نقابة المحامين، هو نجاح لكل المحاميات، منوهةً إلى أنها قامت بحصر أغلب المشاكل التي تواجه المحاميات، سواء في المحاكم أو في مكاتب عملهم، أو حتى من جانب الموكلين، مستشهدة بالعديد من المواقف التي تعرضت لها المحاميات، وأنها سوف تكون الدرع والسيف الذي يدافع عنهم.



وطالبت مقرر لجنة المرأة، من المحاميات بالترابط والوقوف جنبا إلى جنب، من خلال وجودهم في هذه اللجنة التي تأسست عام 1994، ولكن دورها كان مهمش، مطالبةً بضرورة تفعيل دور اللجنة في المجالس المتخصصة، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة.



وكشفت عضو مجلس النقابة العامة، عن توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة المرأة بنقابة المحامين، والجامعة الأمريكية، يتضمن عقد دورات متخصصة للمحاميات في العديد من المجالات بشكل مجاني، وستكون الدورات مفعلة على مستوى الجمهورية، بحيث يكون منها جزء الكتروني يخدم المحاميات بالمحافظات الأخرى.



وتابعت: "يجب أن يكن هناك لجنة مرأة بكل نقابة فرعية تتواصل مع اللجنة الأساسية بالنقاية العامة"، مشددة على ضرورة أن يكون تشكيل لجنة المرأة من خلال اللجنة نفسها، وعدم تركها للمجالس، سواء الحالي أو القادم، وذلك حتى تتمكن اللجنة من أداء دورها وتحقيق أهدافها.



واستمعت "غنيم"، خلال الاجتماع إلى المشاكل التي تواجه المحاميات، ومدى تضارب القوانين التي تحرم المحامي من بعض الامتيازات التي تتمتع بها بعض المهن الأخرى.



وطالبوا أعضاء لجنة المرأة، والمحاميات الحاضرات للاجتماع بضرورة النظر إلى ملف العلاج الخاص بهم، وإدخال بعض الأمراض تحت مظلة العلاج.



واختتمت اللجنة اجتماعها بإهداء درع تذكاري للاستاذة فاطمة الزهراء غنيم، تقديرا لجهودها في لجنة المرأة.