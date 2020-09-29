بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد.. من سيحكم الكويت؟

نواف الأحمد الجابر الصباح



مع الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصبح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حاكما للبلاد في انتظار مبايعته أميرًا من قبل أعضاء مجلس الأمة الكويتي، إلا أن هناك مساعي لتدخل مجلس الأمة لاختيار شخص آخر بسبب تخطي عمر ولي العهد ٨٠ عام ومرضه وإجراءه عدة عمليات جراحية السنوات الأخيرة، وهي نفس الأسباب التي قال الرافضون عام 2006 لإمارة الشيخ سعد العبدالله أنها لا تؤهله لإدارة حكم البلاد، ما ترتب عليه حينها مبايعة آل الصباح للشيخ صباح الأحمد ليكون أميرًا للبلاد.





ويمنح الدستور الصادر عام 1964، مجلس الأمة صلاحية بأغلبية ثلثي الأعضاء، صلاحية حسم مصير هوية أمير البلاد أو ولي عهده، في حال تأكد له فقدانهما أو فقدان أحدهما لشروط شغل منصبيهما أو فقدان القدرة الصحية على ممارسة صلاحياتهما.





الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح



ومن بين المرشحين لخلافة أمير الكويت الراحل نجل الأمير الحالي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع السابق، الذي ينظر له كثير من الكويتيين على أنه محارب للفساد في بلد يكافح لمواجهة تلك الظاهرة كما يصفها الكويتيون أنفسهم.





قائمة من المرشحين لتولي إدارة الكويت



بجانب هؤلاء يظهر بين المرشحين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الحكومة المستقيلة، وعدة حكومات مستقيلة سابقة، إضافة إلى رئيس الحكومة الحالي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.





كما يعد الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح، مرشحًا آخر لمنصب الأمير، وهو أيضًا سياسي كويتي مخضرم، ورئيس حكومة سابق، بجانب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني.



بعد أن رحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، بدأت دولة الكويت في رحلة البحث عن خليفته ممكن يحق لهم تولي إدارة شئون البلاد.وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بيانًا من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.وفيما يلي يرصد "الفجر" المرشحين لخلافة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح لإدارة شئون البلاد: