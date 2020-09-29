مدرب ماينز يطرد آدم شالاي من الفريق

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
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وجه يان موريتز مدرب فريق ماينز الالماني ضربة قوية لمهاجم الفريق آدم شالاي باستمرار استبعاده من حسابات الفريق الأول.

وكان شالاي تعرض للإيقاف من مدرب الفريق السابق أخيم بايرلورتسر، الذي أكد أن الإيقاف أسبابه رياضية بحتة، وهو ما دفع اللاعبين للإضراب دعما لشالاي.

وكان ماينز أقال بايرورتسر أمس الاثنين بعدما تلقى الفريق هزيمتين في أول مباراتين له بالبوندسليجا.

وتم تعيين يان موريتز ليتشه، مساعد بايرورتسر كمدير فني مؤقت، وأكد اليوم الثلاثاء استمرار إيقاف شالاي.

وقال ليتشه: "إنها ليست قضيتي الأهم هذا الاسبوع، لقد توصلنا إلى هذا القرار كفريق والوضع يظل على ما هو عليه".

وأخطر ماينز لاعبه شالاي بأن يبحث عن ناد جديد قبل أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية يوم الاثنين المقبل، لكن اللاعب يرغب في العودة للفريق الأول.

وقال أوليفير فيشر وكيل شالاي: "آدم لا يرغب في البحث عن ناد جديد، هو يرغب وسيبقى في ماينز".

وقال روفين شرويدر عضو مجلس إدارة النادي، إن اللاعبين لم يطالبوا باستقالة بايرورتسر ، فيما أكد ليتشه أنه لا يمانع في البقاء لمدة أطول مع الفريق.

وقال ليتشه، لدى تقديمه كمدير فني للفريق اليوم الثلاثاء، إنه لا يفكر في البقاء لفترة طويلة في المسؤولية، لكنه أكد على أنه يضع كامل تركيزه على الفريق وليس مستقبله الشخصي.

ويواجه ماينز فريق يونيون برلين مساء يوم الجمعة المقبل في العاصمة الألمانية برلين.

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