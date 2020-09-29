تفقد مركز الأورام وكلية الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء بكفر الشيخ

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة إلى محافظة كفر الشيخ، وذلك لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.



رافق رئيس الوزراء، خلال زيارته، كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



واستهل رئيس الوزراء جولته بالتأكيد على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لفيروس كورونا، لا سيما في مواقع العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في أرجاء المحافظة.



جولة داخل كلية الذكاء الاصطناعي



وبدأ مدبولي زيارته للمحافظة بجولة داخل كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، والتى تُعد أول كلية تستقبل أجهزة "Robot" تساعد الطلاب على تصميم البرامج المختلفة وتطبيقها، حيث استعرض عددا من الروبوتات، واستمع إلى شرح من وزير التعليم العالي والبحث العلمى، حول بعض نماذج الروبوتات الصناعية الموجودة في مركز الذكاء الاصطناعي، الذى أوضح أن من بينها روبوت يستطيع التعرف على الأشخاص عن طريق وجوههم كفرد أمن، هذا إلى جانب قدرته على رسم خريطة للمكان الموجود فيه بكل دقة وتحديد، بالإضافة إلى الاستخدامات العديدة الأخرى التى تتميز بها مثل هذه الروبوتات.



وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ، صدر قرار جمهوري بإنشائها في 8 إبريل عام 2019، وتمثل إضافة كبيرة لهذا التخصص النوعى، كما تشكل نقلة لتطوير الدراسة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن إضافة كلية الذكاء الاصطناعي لكليات جامعة كفر الشيخ يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وكذلك الاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي أصبح أيقونة العصر الحالي لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة والتى ينطلق العالم من خلالها.



وفيما يتعلق بالروبوتات والأجهزة المتوافرة بالكلية، أشار الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن كلية الذكاء الاصطناعي يتوافر بها 3 روبوتات، بهدف إعداد متخصصين من الشباب يسهمون مستقبلًا في تطوير اقتصاد المعرفة، مؤكدا أن وجود هذه الأجهزة يعد وسيلة تعليمية وتطبيقية تساعد الطلاب على تنفيذ ما يجرى دراسته، إضافة إلى تزويد الكلية بمختبرات متقدمة في مجال تصميم الروبوتات وتصنيعها وبرمجتها وتحليل البيانات الكثيرة والأمن السيبراني والتعلم العميق، ومختبرات البرمجة ونظم المعلومات الذكية.



وأضاف أنه جرى تجهيز المعامل والقاعات الدراسية بغرض تطوير الدراسة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لاستخدام أنماط تدريس متطورة طبقا لأحدث المعايير العالمية، من خلال تزويدها بقاعات تدريس ذكية وأجهزة تفاعلية، وهي إحدى أدوات وظائف المستقبل، لافتا إلى أن الكلية بها أعضاء هيئة تدريس مميزون ليكونوا بمثابة عقل الكلية ومحركها الأساسي نحو التميز، كما أوضح أن الكلية يتوافر بها إمكانيات مادية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، إذ إنها تضم عددا من المعامل والقاعات، وتتخصص المعامل في البرمجة والتعلم، والتعلم العميق Deep Learning، بالإضافة إلى استرجاع المعلومات، ومعامل الشبكات المدمجة، ومعامل Kit Robot small size، والمعامل الذكية وآلات الروبوتات Large size robot multi task، ومعامل إنترنت الأشياء IOT.



جولة بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد



عقب استعراض الروبوتات بكلية الذكاء الاصطناعي، تجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، داخل الأقسام المختلفة لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ.



واستمع رئيس الوزراء لشرح من وزير التعليم العالى والبحث العالمى، حول إنشاء الكلية، حيث أشار إلى أنها كلية متخصصة وكان هناك ضرورة ملحة ومطلب شعبي في محافظة كفر الشيخ، لإنشاء هذه الكلية، باعتبار أن المحافظة تنتج حوالى 40% من الانتاج السمكي على مستوى الجمهورية، ولتلبية احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة والدولة بوجه عام، وذلك للاستجابة لمتطلبات سوق العمل، وإعداد خريجين قادرين على استيعاب التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع المائي والتصنيع السمكي وزيادة إنتاجية الثروة السمكية، كقطاع مهم فى الاقتصاد القومي، وتطوير وتنظيم آليات الصيد، والحفاظ على البيئة المائية، وكذلك إتاحة الفرصة نحو المساهمة في امتصاص قدر معين من البطالة بالمجتمع.



وأضاف وزير التعليم العالى أنه في ظل التطور العلمي السريع أصبح من الضروري أن تهتم الدولة بإنشاء كليات للثروة السمكية لتطوير الإنتاج السمكي وسد حاجة المواطن المصري من البروتينات الحيوانية النيلية والبحرية بأسعار تتناسب مع المستهلك، وذات جودة عالية وخالية من الأمراض والملوثات، ولهذا كان من أهداف إنشاء كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ هو رفع كفاءة الخريجين، لكي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا، وأن يكون الخريج مواكبا لخطط التنمية للمجتمع ولزيادة ثقة المجتمع محليا وإقليميا في خريجي الكلية.



من جانبه، أوضح الدكتور ابراهيم الهوارى، عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، أنه تم تأسيس الكلية وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية التي تخدم العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، لافتا إلى أن الكلية مزودة بوحدة بحوث الاستزراع السمكي، والمصنع التعليمي لتصنيع الأسماك، إضافة إلى المصنع التعليمي لتصنيع أعلاف الأسماك، ومعمل ميكروبيولوجيا الأحياء المائية، وكذا معمل تحليل ومعالجة المياه لخدمة العملية التعليمية والتدريب المستمر للدارسين والباحثين.



وفيما يتعلق بالبرامج الدراسية بالكلية، أشار عميد الكلية إلى أنها تضم برنامج الاستزراع المائي، وبرنامج تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي، إضافة إلى برنامج المصايد والبيئة المائية، والذي سيتم تفعيله في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه يتم تشعيب الطلاب إلى برنامجين "برنامج الاستزراع المائي، وبرنامج تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي"، بداية من المستوى الأول بالفصل الدراسي الثاني، بعد دراسة مادتين توجه لاختيار البرنامج الذي يرغب التخصص فيه.



وأكد عميد الكلية أنه تم الانتهاء من عمل التعديلات الخاصة بلائحة للدراسات العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة، وسوف تبدأ الدراسات العليا بالكلية فور استصدار القرار الوزاري باللائحة بقسم الاستزراع المائى، وقسم تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي، مضيفا: "تتطلب الفحوصات المائية والبيئية للمزارع السمكية أن تُجرَى التحاليل في مناطق نائية، لذا فاستخدام المعامل المتنقلة جيدة التجهيز عادة ما يكون الحل الأمثل، إذ إن استخدامها يتزايد على نطاق واسع يوما بعد يوم، خصوصا بعد تزايد المشكلات المتعلقة بالانتاج السمكى، حيث تكون هناك حاجة لنتائج دقيقة وسريعة، وعادة ما تستخدم المعامل المتنقلة في مناطق لا توجد فيها مختبرات ثابتة".



وأشار عميد الكلية إلى توافر وحدة الكشف الميكروبى والفيروسي، وذلك باستخدام أحدث وأسرع جهاز محمول للكشف الميكروبي والفيروسي Portable RT-PCR "Q-16"، والذى يعمل بنظام الفصل المغناطيسى، حيث يقوم الجهاز بتحديد الميكروب يشكل دقيق خلال 120 دقيقة فقط، كما أشار إلى توافر وحدة تشخيص الطفيليات، وذلك باستخدام ميكروسكوب ثلاثي العدسات وأحدث أنواع الصبغات الخاصة بطفيليات الأسماك، كما توجد وحدة الكشف عن الأملاح والمعادن والمواد الكيميائية.



جولة تفقدية لمشروع إنشاء مستشفى الطوارئ



كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ، والذي يأتي في إطار استكمال تنفيذ المنظومة الطبية المتكاملة بجامعة كفر الشيخ.



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المخطط أن تكون مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ بعد تنفيذها أكبر مستشفى للطوارئ في منطقة الدلتا، والتي من شأنها أن تكون إضافة كبيرة للمدينة الطبية الجاري تنفيذها بالجامعة، وذلك من أجل خدمة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة، وكذلك لتخفيف العبء عن مستشفيات الطوارئ الجامعية الأخرى المجاورة بالمنصورة والإسكندرية وطنطا.



من جانبه، أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إلى أن جامعة كفر الشيخ شهدت طفرة كبيرة في القطاع الطبي خلال السنوات الماضية، وهو ما أسهم في تواجدها بقوة على خريطة الجامعات المصرية، منوها بأنه تم إنشاء الكليات التي تخدم أبناء المحافظة وخاصة كليات القطاع الطبي، التي كانت تعتبر النواة لإنشاء المنظومة الطبية وتم تحقيق حلم أبناء المحافظة في إنشاء المستشفى الجامعي واكتملت جميع الأقسام والتخصصات بها.



وتحدث رئيس الجامعة عما تم إنجازه في مستشفى الجامعة التي تضم أقسام: الاستقبال والقلب، وغرف العناية المركزة، وأجنحة العمليات المزودة بأحدث الأجهزة وفقا للمعايير الطبية العالمية، والمغسلة المركزية، وأقسام العناية المركزة الجراحية، والمعامل المركزية، وبنك الدم، وأقسام النساء والتوليد، ووحدات حضانات الأطفال، وأقسام الأشعة، مشيرا إلى أن المستشفى الجامعي يتكون من 7 أدوار، و3 مبان خدمية، ويضم المستشفى 433 سريرا، و12 غرفة عمليات، و61 سرير عناية مركزة، و308 أسرة إقامة مرضى، وتم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقا للمواصفات العالمية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لأبناء المحافظة.



وفيما يتعلق بإنشاء مستشفى الطوارئ الجديد، أوضح رئيس الجامعة أن المستشفى يأتي في إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة، إذ تقام مستشفى الطوارئ على مساحة 4 آلاف و500 متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 400 سرير، مؤكدا أن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ، ومركز الأورام الذي يتم إنشاؤه حاليا تبلغ نحو ملياري جنيه، ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل، مشيرا إلى أن المشروعين سيقدمان خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا.



وخلال جولته فى أرجاء مبنى مستشفى الطوارئ تحت الإنشاء، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذى للمستشفى من جانب مسئول المشروع، الذي أشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرسانى بالكامل، إلى جانب الانتهاء من أعمال المباني الداخلية للأدوار من الأول إلى الرابع، وجار العمل لاستكمال تلك الأعمال بباقي الأدوار، كما أشار إلى أن المبنى يتكون من دور أرضي و8 أدوار علوية متكررة، بمسطح إجمالى يصل إلى 4500 متر مسطح، ويحتوى المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ مجهز بغرفة عمليات وعنابر وقسم عناية مركزة داخلية، كما يحتوى المبنى على 250 سرير إقامة، و87 سرير عناية مركزة، إلى جانب 30 حضانة أطفال، و10 أسرة من العناية المركزة للأطفال، كما يشتمل المبنى على 16 غرفة عمليات كبرى، و8 غرف عمليات أخرى صغرى، وكذا قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 4 صالات يوجد بها 74 سريرا للغسيل الكلوي، وبه غرفة للعزل، وكذا وحدة لمعالجة المياه، بالإضافة إلى وجود قسم لتفتيت الحصوات، والمعامل، وقسم للأشعة بمختلف أنواعها، وقسم لمعالجة الحروق، وقاعتين للمحاضرات تتسع الواحدة إلى 110 مقاعد، ومحطة للغازات الطبية.



جولة بالمركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان بسخا، التابع لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني الذي يتبع مركز البحوث الزراعية، كما تفقد بعض منتجات الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.



وخلال الزيارة، أشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن مركز التدريب على رعاية الحيوان والذي يضم قسما للتلقيح الصناعي، يهدف إلى رفع مهارات المتدربين، وتوفير فرص عمل جديدة عن طريق تدريب الكوادر على عمليات التلقيح الصناعي، لزيادة تحسين إنتاجية الحيوانات من اللبن واللحم، وتحسين أداء مزارع الألبان القائمة.



وأوضح الوزير أنه تم تدريب كوادر هذا المركز من الباحثين من حملة الدكتوراة بكل من كندا وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وأن المركز يعمل به 8 من الباحثين الحاصلين على الدكتوراة، وخمسة أساتذة متفرغين، و12 عاملا فنيا زراعيا.



وفيما يتعلق بالدورات التدريبية التي يقدمها المركز، وفقا لما عرضه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،، فإنها تتمثل في دورات التلقيح الصناعي في حيوانات المزرعة، ونقل الأجنة في الأبقار والجاموس والأغنام، والإخصاب خارج الرحم، والحقن المجهري، والوراثة الجزيئية، كما تم التطرق إلى النشاط الخدمي للمركز، المتمثل في إنتاج حوالى 251111 جرعة سائل منوى مجمد بقرى "هولشتين – براون – سيمنتال، وجاموسي"، يتم توزيعها على الملقحين الصناعيين والمربين لتحسين إنتاجية الأبقار المحلية والجاموس المصري، كما يقوم المركز بتحليل ألبان المزارع المتخصصة لتحديد الأمراض التي تصيب الضرع قبل حدوثها وكذلك يتم عمل التحليل الكيماوي لألبان "دهن – بروتين، وغيرها"، وكذلك التحليل البكتيري، علاوة على قيام المركز بتحليل عينات الأعلاف بمزارع الألبان والدواجن والأسماك.



وأوضح نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفئات المستهدفة من التدريب تضم المهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، وخريجي المدارس الزراعية، وطلاب الجامعات المختلفة، والمستثمرين في مجال الإنتاج الحيواني والمربي الصغير.



وخلال الزيارة، تعرف رئيس الوزراء ومرافقوه على بعض منتجات محطة البحوث الزراعية وإدارة إنتاج التقاوي بسخا، إذ أشار وزير الزراعة إلى أن أنشطة المحطة تتمثل في الأنشطة البحثية، حيث تمثل المحطة 25% من حجم الأعمال البحثية لـ55 قسما تابعة لـ12 معهدا ومعملا مركزيا لجميع المحاصيل، لافتا إلى الأنشطة التدريبية والإرشادية، التي يتم من خلالها تدريب طلاب وخريجى كليات الزراعة بكل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.



جولة لتفقد أعمال إنشاء مركز علاج الأورام



وتفقد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال إنشاء مركز علاج الأورام بالمحافظة.



وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذا المشروع الضخم فى توفير خدمة طبية متميزة لسكان المحافظة، مطالبا بسرعة الانتهاء من تنفيذه ودخوله الخدمة،



وقال مدبولى إن الحكومة تضع الخدمات الصحية لأهالينا فى مختلف المحافظات على أجندة الأولويات.



وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه من المخطط أن يكون مركز علاج الأورام بمدينة كفر الشيخ من أكبر المراكز من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، ويتبع وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه كان قد سبق وتم نقل تبعية المركز إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالوزارة، وتم إدراج مشروع استكمال وتجهيز المركز بخطة الوزارة.



وحول موقف المشروعات المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات داخل المحافظة، منها مستشفى بلطيم النموذجى، بطاقة 151 سريرا، ومستشفى سيدى غازى المركزى، بطاقة 123 سريرا، ومستشفى برج البرلس، بطاقة 73 سريرا، هذا إلى جانب مستشفى قلين، مضيفة أنه جار العمل على الانتهاء من أعمال مستشفيات بيلا المركزى، والرياض المركزى، وذلك بما يسهم فى سرعة دخولها الخدمة، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاع الصحى.



وخلال تفقده للأعمال الإنشائية لمركز علاج الأورام، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذى لأعمال مشروع إنشاء المركز، حيث أشار الدكتور ياسر عمارة، المشرف على تنفيذه، إلى أن إجمالى المساحة التي يقام عليها تصل إلى 8876 مترا مربعا، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة، وذلك سعيا لإقامة مبنى عام متكامل يضم جميع التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، و6 أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريرا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه، موضحا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 65%.



تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بأرض "تحيا مصر"



كما تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المرحلة الثالثة من المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بأرض "تحيا مصر"، بغرب مدينة كفر الشيخ.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن هذا المشروع يعد أكبر تجمع سكني للشباب بمدينة كفر الشيخ، ويقام على مساحة تصل إلى نحو 15 فدانا، لتوفير المسكن الملائم للشباب، لافتا إلى أن هذه المرحلة من المشروع تتضمن تنفيذ 37 عمارة سكنية و11 برجا، تضم 1400 وحدة سكنية، إلى جانب 547 محلا تجاريا، و11 وحدة إدارية، وجراج بدروم بمسطح 7 آلاف متر مربع.



وأكد المهندس أحمد منصور، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من 28 عمارة لإسكان الشباب حتى الآن بأرض "تحيا مصر"، بواقع 565 وحدة سكنية، و355 محلا تجاريا، و11 وحدة إدارية، وتم تسليمها لوزارة الإسكان وجار تنفيذ المرافق لها، بما يشمل إتمام شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع حول تلك العمارات، والانتهاء من تنفيذ شبكات الكهرباء الداخلية بها، وجار إنهاء أعمال شبكات الغاز الطبيعي بالموقع، كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة العامة لشوارع الموقع العام باستخدام خلايا الطاقة الشمسية للشوارع المحيطة، وفي الوقت نفسه انتهى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لأعمال رصف الموقع العام للسير في إجراءات الطرح بمعرفة وزارة الإسكان.



كما أوضح أنه جار تنفيذ 9 أبراج من المشروع تضم 558 وحدة سكنية، و125 محلا تجاريا، لافتا إلى أنه تم طرح برجين آخرين بإجمالي عدد وحدات 108 وحدات و20 محلا، وجار إعداد المقايسات الخاصة بتنفيذ 9 عمارات بإجمالي 169 وحدة سكنية و27 محلا تجاريا.



تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الإسكان بالمحافظة وصل إلى 3020 وحدة.



وشرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الموقف الخاص بأعمال رصف طريق سعد زغلول، الذى تم البدء فى الأعمال الخاصة به منذ شهر يوليو الماضى، ومن المقرر أن تنتهى مطلع شهر مارس المقبل، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 13 مليون جنيه، هذا بالاضافة إلى الموقف التنفيذى لمشروع توسيع ورفع كفاءة طريق أبو عمر، بطول 1 كم، وعرض 14 م، فى الاتجاهين، هذا إلى جانب موقع مشروع إنشاء طريق كفر عسكر، الذى يربط بين رافد كفر الشيخ - بلطيم، مرورا بقرية كفر عسكر، فى الاتجاهين، بطول 1.5 كم، وعرض 13.4م، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال توسيع الشوارع ورفع كفاءتها، بما يسمح بتنفيذ المحاور الجديدة والطرق، مكلفًا بالاسراع بطرح الطرق الجديدة تمهيدا لتنفيذها في اسرع وقت، مشيرا إلى أهمية إعداد تصور متكامل للتعامل مع المناطق العشوائية بالمحافظة، بما يضمن خلخلة تلك المناطق، وايجاد سكن بديل لساكنى هذه المناطق، على ألا يتم إخلاء المناطق العشوائية إلا بعد إقامة مساكن جديدة ونقل السكان لها.