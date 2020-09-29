محمد هنيدي ينعى وفاة ملك الكويت

Advertisements

نعى الفنان محمد هنيدي وفاة ملك الكويت، الشيح صباح الأحمد جابر الصبح حيث أعلن عن ذلك الديوان الملكي الكويتي منذ وقت قليل.



وكتب محمد هنيدي ناعيا وفاة ملك الكويت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "البقاء لله، رحمة الله عليه، تعازينا لاهلنا في الكويت، اللهم أرحمه واغفر له يارب الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح".



يذكر أن الديوان الملكي الكيوتي أعلن عن وفاة الملك صباح الأحمد الجابر الصباح، ملك الكويت من خلال وقف بث القنوات وإذاعة آيات من القرآن الكريم وكتبو قائلين: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه"