تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة0.6% في ختام التعاملات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:37 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.6% خاسراً 50.1 نقطة ليغلق عند مستوى 8284.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.62% رابحاً 84.46 نقطة ليغلق عند مستوى 13653.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 627.8 مليون سهم بقيمة 14.3 مليار ريال.
 
وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 4.27%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.21%.
 
وقفز 77 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "معدنية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.92%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.54%، ثم سهم "أسمنت نجران" بنسبة 3.85%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 552.1 مليون ريال سعودي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد سواريز وفيدال.. كومان يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين في برشلونة

منذ أقل من ساعة

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يتفوق على محمد صلاح ورونالدو في سباق جديد

منذ نصف ساعة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة أمير الكويت

منذ ساعة و 9 دقيقة

مدرب الأهلي المُحتمل.. ما لا تعرفه عن أروابارينا المرشح لقيادة القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

زيدان يسخر من السؤال عن رودريجو وفينسيوس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ نصف ساعة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شقيق أصالة يعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر40.95 نقطة بختام جلسة الخميس

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.43% بمستهل تعاملات الأربعاء

بنهاية التعاملات.. تراجع هامشي بمؤشر سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.26% في ختام التعاملات

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.29% في ختام التعاملات

بختام التعاملات .. تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.77%

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

04:01 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

01:12 م

بعد سواريز وفيدال.. كومان يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين في برشلونة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟