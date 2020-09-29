تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة0.6% في ختام التعاملات

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.6% خاسراً 50.1 نقطة ليغلق عند مستوى 8284.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.62% رابحاً 84.46 نقطة ليغلق عند مستوى 13653.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 627.8 مليون سهم بقيمة 14.3 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 4.27%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.21%.