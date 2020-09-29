أسماء أبو اليزيد تشوق جمهورها للجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"

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روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد للجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح".



حيث نشرت صورة تجمعها يالفنانة رانيا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت أسماء علي الصورة قائله:" الآنسة فرح قريباً".



مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .



يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد فيلم "الحارث"،وهو من بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين ‏رئيس الفنان عمرو عبد الجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج ‏محمد نادر فى ‏أولى تحاربه الاخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم ‏‏لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎