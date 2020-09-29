الديوان الأميري ينعي وفاة الشيخ صباح الأحمد (فيديو)

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:23 م
الشيخ علي جراح الصباح
الشيخ علي جراح الصباح
وكالات
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نعى الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري وفاة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك عبر مقطع فيديو تداوله رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر.

 

ووجه الديوان الاميري نعيا إلى الشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية والعالم لوفاة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

 

وقال جراح الصباح :"ببالغ الحزن والأسي ينعي الديوان الأميري والأمتين العربية والاسلامية وفاة المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وكانت قد أفادت وسائل إعلامية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.


وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.


وبحسب الوكالة الكويتية، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.


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