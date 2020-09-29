رئيس الوزراء: كفر الشيخ نموذجا صارخا لتعديات البناء (فيديو)

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محافظة كفر الشيخ تُعد نموذج صارخ لتعديات البناء.

وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات له على هامش تفقده المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مخالفات البناء التي تركناها على مدار عشرات السنين نتج عنها تعدي على أراضي زراعية، ونتج عنها عمران غير مخطط وغير منظم، وأصبحنا نواجه مشكلة كبيرة في إدخال المرافق والمحاور.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك عقارات بارتفاع 12-14 دور بشوارع لا تزيد عروضها عن 3-4 متر، مشددًا على أن الدولة ستتصدى لمخالفات البناء بصورة قوية وحاسمة.

وكشف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن آخر مستجدات بشأن التصالح فى مخالفات البناء، ومنها السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة المستجدات بشأن التصالح فى مخالفات البناء:

السماح بالبناء حتي 4 أدوار فقط:

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء عن السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.

عدم السماح بالبناء علي أراضي زراعية:

شدد رئيس الوزراء على عدم السماح بأى بناء مخالف على الأراضي الزراعية مرة أخرى، مع معاقبة المخالف وتحويلة لمحكمة عسكرية.

تراجع ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية:

أشار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إلي تراجع لأول مرة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية، التى كانت مستمرة منذ عشرات السنين.

مبادرة دفع رسوم التصالح:

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد كبير من رجال الأعمال ساهم في مبادرة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء، الذي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساعدة المواطنين الغير قادرين، على دفع الرسوم.

عودة البناء وفق للشروط:

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، علي عودة البناء لفئة معينة وفق 3 شروط تتمثل في امتلاك رخصة بناء بالفعل، والشروع بالبناء بالفعل قبل قرار وقف البناء من خلال وضع بعض الأساسات وخلافه، والشرط الثالث أن لا يتجاوز البناء الدور الرابع.

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