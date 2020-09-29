وست بروميتش يدعم فريقه بنجمه السابق

قام نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي بعودة نجمه السابق فيليب كروفينوفيتش إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي لمدة موسم واحدضمن تدعيمات الفريق للبريميرليج.









وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الكرواتي شارك في مشوار الفريق نحو الصعود للدوري الممتاز الموسم الماضي، حيث سجل ثلاثة أهداف في 43 مباراة خاضها مع الفريق لينجح وست بروميتش في جمع 83 نقطة في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب).









وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنه شيء رائع حقا أن أعود للعائلة".









وأضاف: "أعلم أن الأمر استغرق وقتا لكنني هنا الآن وهذا الشيء الأهم".









ويحتل وست بروميتش المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة فقط بعد مرور ثلاث مراحل من المسابقة.