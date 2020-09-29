قتلى بانهيار في منجم فحم بروسيا

لقي شخصين مصرعهم أثناء تنفيذ أعمال تفكيك في منجم لإنتاج الفحم في جمهورية كومي بشمال غرب روسيا،

وكشف مصدر في شركة "فوركوتا أوغول"، أن الانهيار وقع في منجم "أياتش ياغا" المتوقف عن العمل، في يوم 29 سبتمبر، وتسبب الحادث بمقتل عاملين.

وقالت الشركة، إنها تعتقد أن سبب الحادث انتهاك معايير السلامة المهنية والأمن الصناعي.

وكانت النيابة العامة في المنطقة، باشرت التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.