قتلى بانهيار في منجم فحم بروسيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:55 م
انهيار منجم
انهيار منجم
وكالات
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لقي شخصين مصرعهم أثناء تنفيذ أعمال تفكيك في منجم لإنتاج الفحم في جمهورية كومي بشمال غرب روسيا،

 

وكشف مصدر في شركة "فوركوتا أوغول"، أن الانهيار وقع في منجم "أياتش ياغا" المتوقف عن العمل، في يوم 29 سبتمبر، وتسبب الحادث بمقتل عاملين.

 

وقالت الشركة، إنها تعتقد أن سبب الحادث انتهاك معايير السلامة المهنية والأمن الصناعي.

 

وكانت النيابة العامة في المنطقة، باشرت التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

 

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