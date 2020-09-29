



موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة أكتوبر 2020





موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة 2020،نجد أن الشعب يطالب بضرورة صرف المرحلة الرابعة من الدفعات المقررة لتخطي هذه المشاكل الاقتصادية التي يمرون بها في مصر، وقد قرر الرئيس السيسي بضرورة الإستجابة للمواطنين من خلال صرف دفعة العمالة للمرحلة الرابعة حتى يتم مساعدة المستحقين والعمال لتخطي تداعيات فيروس كورونا.





موعد صرف العماله الغير منتظمه الدفعه الرابعه

يبحث المصريين على شبكة الإنترنت هذه الأيام عن موعد صرف الدفعة الرابعة حتى يحصلون على الدعم المالي والإستفادة الكاملة من المنحة،فقد يتم الإعلان عن الموعد المحدد لصرف هذه المنح فب الفترة المقبلة، والتي يتم صرفها على دفعات ثلاث والتي ستبدا في شهر أكتوبر المقبل ويليه شهر نوفمبر وشهر ديسمبر.





مستحقين صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة 2020

- تم تحديد المستفين والمستحقين الحصلين على دفعات سابقة من منحة العمالة.





- تم تحديد قيمة الدفعة بمبلغ 1500 جنيه.





- قيمة المبلغ المصروفة في الدفعات الخاصة بالثلاث أشهر القادمة في المرحلة لرابعة تبلغ قيمتها 2.4 مليار و320 ألف جنيه مصري.





- سيتم العمل على صرف هذه المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلي، وتكون مدة صلاحية هذا الكارت ممتدة لآخر شهر ديسمبر.





- يتم منح هذه المنحة والدفعات لعدد عمال يصل إلى 260 ألف، وهذا من أجل منع إنتشار العدوى والتزاحم في المؤسسات الحكومية.





- يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول قبل موعد الصرف بمدة تصل إلى 24 ساعة.



