ميدو: نجوم الأهلي سبب نجاح الجونة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الجونة نجح خلال الفترة الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز بفضل اللاعبين المعارين من النادي الأهلي.


وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "معارو النادي الأهلي هم أسباب نجاح نادي الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز،والدليل على ذلك نجاح الفريق في تحقيق نجاحات كبيرة في الدوري".


وأضاف، "لابد من تقنين الأمور بين نادي الزمالك ونادي الجونة خلال الفترة المقبلة، لعدم حصول مصيبة كبيرة بين الفريقين في حال استمرار هذا النهج خلال المواسم المقبلة".


وواصل، " على مسئولي الناديين إجراء جلسة ودية من أجل تهدئة الأوضاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لمنع حدوث مشاكل خلال المباريات القادمة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عصام الحضري عبد المنصف الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب الأهلي المُحتمل.. ما لا تعرفه عن أروابارينا المرشح لقيادة القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

شقيق أصالة يعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"

منذ 43 دقيقة

زيدان يسعى للتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة فايلر الأخيرة في مواجهة الترسانة

منذ حوالي 4 ساعات

الاتفاق السعودي يمهل الأهلي لحسم صفقة أزارو

منذ ساعة و 26 دقيقة

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يسخر من السؤال عن رودريجو وفينسيوس

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع خربين

منذ ساعة و 24 دقيقة

بارتوميو يدرس الاستقالة من رئاسة برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

شقيق أصالة يعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"

02:39 م

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

02:55 م

زيدان يسخر من السؤال عن رودريجو وفينسيوس

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟