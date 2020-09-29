تامر حسني يغير اسم أغنية"أنت لوحدك" لـ"أغيب عنك"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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لأخر لحظة كان متردد الفنان تامر حسني، بشأن أغنية"أغيب عنك" ليضمها لأغاني ألبومه"خليك فولاذي" أم يستبعدها من قائمة أغاني الألبوم.

وأعلن شاعر الأغنية محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على"الفيسبوك" عن قرار النجم تامر حسني، الأخير بشأن الأغنية حيث طلب منه تعديل اسمها من" أنت لوحدك" إلى"أغيب عنك" ليضمها لأغاني الألبوم.

أغنية"أغيب عنك" من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة.

في سياق آخر تصدر تامر تريند "تويتر" خلال الساعات الماضية، بعدما ذهب للطفل محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة واستجاب لرغبته بمقابلته ووفر له كرسي رياضي بمواصفات خاصة لمشاركته في بطولات رياضية، كما أهداه جيتارًا وحرص حسني، على قضاء اليوم معه وأسرته وسط فرحة شديدة من قبل الطفل.

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