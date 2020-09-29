نجم منتخب مصر السابق يكشف أهم ما يميز "النني"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:33 م
ارسنال
ارسنال
محمد شوقي
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أشاد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، بنجم أرسنال الإنجليزي، محمد النني، في مباراته أمام ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "النني كان في حاجة إلى مدرب مثل أرتيتا لاستعادة الثقة".

وأضاف: "اللاعب يقدم مستوى مميز والكرة بحوذته وهذا ما يميز النني".

وختم حديثه قائلا: "أتوقع أن يتطور أداء النني بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".

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