بهذه الطريقة.. ريم البارودي تحث جمهورها على متابعة حلقتها اليوم على cbc

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل الفنانة ريم البارودي ضيفة على برنامج "من مصر" عبر قناة CBC.

البرنامج من تقديم عمرو خليل وريهام إبراهيم، ويُعرض في تمام الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء.


ونشرت ريم البارودي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو ترويج الحلقة الخاصة بها، وعلقت قائلة"إن شاء الله هكون معاكم اليوم على cbc".


يذكر أن آخر أعمال ريم مسلسل "جمع سالم"، مع زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

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