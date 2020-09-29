وزير الشباب يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الرياضة المصري

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،اليوم الثلاثاء بمركز التعليم المدني بالجزيرة، اجتماع مجلس إدارة صندوق الرياضة المصري؛ لمناقشة خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وبدأ الاجتماع بعرض تقديمي حول التعريف بالصندوق وأهدافه، ومصادر التمويل، والسياسة الاستثمارية له، وتشكيل مجلس الإدارة، والهيكل التنظيمي، واحتياجات رأس المال وفق المتطلبات المالية للصندوق.

وتضمن العرض الأهداف العامة للصندوق، والمتمثلة في تحسين ترتيب مصر أوليمبيًا من خلال زيادة عدد الميداليات الأوليمبية، ودعم المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي، ودعم ورعاية المنتخبات والفرق القومية المؤهلة لدورات الألعاب الأوليمبية، ودعم المشروعات القومية للياقة البدنية والصحة العامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الرياضية، وتنسيق وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية في دعم ورعاية اللاعبين لمختلف البطولات الدولية، وتوفير المناخ المناسب لهم لتحقيق الإنجازات، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالرياضة، وتحقيق الريادة العالمية للرياضة المصرية

وأوضح الوزير أن صندوق الرياضة المصري يعد استثمارًا خيريًا وطنيًا، وسيكون له دور كبير مستقبلًا في رعاية ودعم اللاعبين، وتلبية كافة احتياجاتهم، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة عامة توضح آليات تعظيم موارد الصندوق المالية، وتحقيق الاستدامة لها، وتقديم دراسة مالية متكاملة.

وفى هذا السياق، دارت المناقشات -خلال الاجتماع- حول الرؤية المستقبلية لتعظيم موارد الصندوق، والعمل على توسيع قاعدة المساهمين، ومشاركة القطاع الخاص انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية، والشركاء الرئيسيون، والرعاة.

حضر الاجتماع محمد الاتربي رئيس بنك مصر، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرياضة المصري، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق منهم الدكتور سامح الترجمان، والدكتور عماد البناني، والدكتورة سوزان فؤاد، وماجد شوقي، وعمرو الجنايني، وخالد بهاء الدين، وإسماعيل عدلي، والمستشار عمرو حسين عضو اللجنة الفنية، وسالي خطاب شركة بلتون المالية، والدكتور احمد حلمي قورة نائب المدير للشئون المالية.
وزير الشباب يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الرياضة المصري
وزير الشباب يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الرياضة المصري

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