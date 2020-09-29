ليدز يونايتد يسعى لضم نجم بايرن ميونخ

يستهدف نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، لتدعيم صفوفه بصفقة قوية من نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام نادي ليدز يونايتد بالحصول على خدمات الفرنسي ميكايل كويسانس لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الحالي.









وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب"، أن ليدز يونايتد يرغب في التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب هذا الصيف بناءا على رغبة مدربه مارسيلو بيلسا الذي أبدي اقتناعا كبيرا بـ كويسانس ويريد ضمه لصفوفه فريقه هذا الموسم.









وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نادي ليدز يونايتد يسعي لضم كويسانس لمدة 5 سنوات مقابل 20 مليون يورو.









الجدير بالذكر أن الفرنسي كويسانس انضم لنادي بايرن ميونيخ الألماني في صيف 2019 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ بمقابل مالي بلغ نحو 10 ملايين يورو، ووقع عقدا جديدا مع النادي البافاري حتى 2024.



