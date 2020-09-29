تنسيق الثانوية الازهرية 2020 خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية إلكترونيًا (الرابط والتفاصيل)





بعد حالة من الترقب من قِبَل طلاب الثانوية العامة الأزهرية بالبحث المستمر عن تنسيق الأزهر 2020، بدأ الطلاب بالدخول الى موقع بوابة الحكومة المصرية للتقديم فى الكليات المختلفة بجامعة الأزهر.





وقامت بوابة الحكومة المصرية، اليوم الإثنين 28 سبتمبر، بفتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية من الناجحين بالدور الأول، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، عبر بوابة الحكومة المصرية.





طريقة التسجيل عبر الموقع الالكترونى:

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، اتباع الخطوات التالية لتسجيل الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني من خلال :





- يقوم الطالب بالدخول عبر هذا الرابط ( اضغط هنا ).





- يقوم الطالب بالانتقال الى هذا الرابط ( اضغط هنا ).





- ينتقل الطالب الى صفحة تسجيل الرغبات، من خلال صفحة: خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.





- يبدأ الطالب، بكتابة رقم الجلوس والرقم التأكيدي، وكتابة رغباته بالترتيب الصحيح ثم الضغط علي "حفظ "، والقيام بطباعه الورقة.





ووفقًا لتصريحات اعلامية سابقة، قرر الأزهر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.





يُذكر أن تسجيل رغبات القبول متاح بثلاث مكاتب للتنسيق على مستوى الجمهورية، وفرع الجامعة بطنطا وأسيوط، وأي جهاز كمبيوتر مزود بالإنترنت.



