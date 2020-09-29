السفير الياباني: الجايكا ساهمت بمعدات حديثة بالجامعات المصرية (فيديو)

قال نوكى ماساكى، السفير الياباني بالقاهرة، إن مصر دولة رئيسية ومحورية ومهمة جدًا لليابان، وتلعب دورًا هامًا في استقرار وازدهار المنطقة.





وأضاف "ماساكى"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة المصرية اليابانية مركزا هاما لتنمية الموارد البشرية في المجالات الصناعية والتكنولوجية، منوهًا بأن مساهمة اليابان في الجامعة المصرية اليابانية لها جانبان تتمثل في الأجهزة والبرامج، موضحًا أن هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" قدمت تكنولوجيا ومعدات متطورة للغاية للبحث والتعليم؛ من أجل توفير تعليم عملي وعالي الجودة يركز على التجارب والممارسات.





وتابع السفير الياباني بالقاهرة، أن أحد المميزات الرئيسية للجامعة المصرية اليابانية أنه يمكن للطلاب من خلالها استخدام معدات يابانية عالية المستوى، والحرم الجامعي الرئيسي تم تصميمه بواسطة شركة المهندسين المعمارية وهي شركة مرافق صديقة للبيئة ومستدامه، فعلى سبيل المثال نستخدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية بمنح من اليابان، وتحتل الجامعة المصرية اليابانية المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية كجامعة صديقة للبيئة والمناخ.





وأوضح، أن الجامعة المصرية اليابانية تتعاون مع 13 جامعة يابانية، وهناك نائبان للرئيس مسئولنا عن البحث والتنسيق الإقليمي، وكل عام يزور أكثر من 100 أستاذ من أفضل أساتذة الجامعات اليابانية الجامعة المصرية اليابانية ويوجهون البحوث المشتركة والتعليم المخبري بهدف إدخال التعليم الهندسي الياباني في مصر، كما يقوموا بتدريس إدارة الاعمال الدولية والإنسانيات بالاشتراك مع أساتذة مصريين.





وكشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، الجمعة الماضية، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة.





وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للدولة، تستهدف جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثيًا، ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.





وفيما يلي تستعرض "الفجر" مراحل تدشين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا:





- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية.





- تم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009.





- بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج قرابة 263 طالب ماجستير ودكتوراه من الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.





- تم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016، بمبلغ 1.25 مليار جنيه.





- تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس 2017، بمبلغ 3.75 مليار جنيه.





- بلغت نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%





- بدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.





- بدأت الجامعة في قبول الطلاب الأفارقة من دول القارة المختلفة منذ عام 2016.





- حتى الآن، تم تخريج ما يزيد على 15 من الحاصلين على درجات الماجستير، و5 من الحاصلين على درجة الدكتوراه في المجالات الهندسية المختلفة التي تقدمها الجامعة.





- في الوقت الحالي، يوجد بالجامعة 15 دراسًا من 6 دول إفريقية.



