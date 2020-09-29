حمدي فتحي يحل أزمة الأهلي الدفاعية في مواجهة الترسانة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:25 م
حمدي فتحي وفايلر
حمدي فتحي وفايلر
الفجر الرياضي
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يجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر للدفع به في مركز قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم في مباراة الفريق المقبلة أمام الترسانة بسبب إصابة رامي ربيعة.

ويفتقد الفريق الأحمر للعديد من اللاعبين في خط الدفاع وتحديدًا بعد إصابة الثنائي محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ورامي ربيعة المصاب بمزق في العضلة الخلفية.

وفي حال استقرار المدير الفني السويسري على إراحة محمد هاني في مباراة الغد أمام الترسانة فإن فايلر سيدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن على أن يشارك حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم

ويواجه الأهلي نظيره الترسانة مساء غد الأربعاء على استاد "الأهلي we" في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.



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