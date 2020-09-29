اسهل طريقة لتحضير البان كيك

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
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البان كيك من الأطعمة السهلة واللذيذة، وتناسب مع وجبة الإفطار كما انها تتميز بقيمة غذائية وخاصةً في حالة تناولها مع العسل الأبيض، وكل ما تحتاجينه لتحضير البان كيك مثل المحلات هما 7 مكونات فقط نستعرضها معكم فيما يلي. 

طريقة عمل البان كيك

المقادير
كوب دقيق.
بيضة.
كوب حليب.
ملعقة كبيرة سكر.
2 ملعقة صغيرة باكنج باودر.
مصف ملعقة صغيرة فانيلا.
زيت ذرة.

طريقة تحضير البان كيك

في وعاء عميق، ضعي الطحين والحليب والبيضة والسكر والباكنج باودر، وإخفقي المزيج ولكن دون مبالغة في الخفق.
في مقلاة، ضعي قليل من الزيت وضعيها على نار متوسطة.
بواسطة مغرفة الطعام، إبدئي في وضع كمية قليلة من المزيج في المقلاة وحركيها في جميع الجوانب حتى يتكون قرص دائري.
أتركيها قليلاً ليتحول لونها للذهبي من أسفل ثم إقلبيها على الجانب الآخر ليتغير لونها أيضاً.
بعد أن يصبح لونها ذهبياً من الجانبين أخرجيها من المقلاة وكرري الأمر حتى تنتهي من الكمية.
أضيفي ما تفضلينه إلى البان كيك مثل العسل الأبيض، الشوكولاتة السائلة والفواكه اللذيذة.

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