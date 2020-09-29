قطع المياه عن بعض مناطق قرى شرق النيل بالمنيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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اعلنت اليوم الثلاثاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن قطع المياه ببعض مناطق شرق النسل بزمام مركز ومدينة المنيا غدا الاربعاء من الساعة التاسعة وحتى نهاية اليوم.

وقال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات له اليوم إنه تقرر إجراء أعمال صيانة وتطهير لمحطة مياه مدينة المنيا الجديدة مما يؤدى الى قيام الشركة بقطع المياه عن قرية زاوية سلطان ابحرية والقبلية ومدينة الحرفيين وبعض المناطق بمدينة المنيا الجديدة.

وقد أهابت الشركة المواطنين بتوفير احتياحاتهم من المياه لحين الانتهاء من اعمال الصيانه والتطهير كما سبتم توفير سيارات تابعة للشرمة لمد المخابز والوخدات الصحية والمنشات الحكومية لعدم تعطيل للعمل بها ولحين عودة المياه إلى تلك المناطق.

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