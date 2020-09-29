نيقولا معوض مع أصالة لأول مرة في كليب "والله وتفارقنا"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر النجم نيقولا معوض مشاركته أولى كليبات النجمة أصالة من أحدث ألبوماتها لا تستسلم، ونشر نيقولا صورة بصحبة النجمة أصالة على حسابه الرسمي باستغرام وعلق قائلا "

"شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة، بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم و بتَعطي من قلب قلب قلبَك..
الله يعطيكي على قَدّ جمال صوتِك و قَلبِك صولا"

كما بدأ عرض أولى حلقات برنامجه قعدة رجالة على قناة OSN، ويشارك نيقولا في تقديم البرنامج خالد سليم وقيس الشيخ نجيب، كما أعلن النجم عن مشاركته في فيلم عالمي سيبدأ تصويره قريبًا وسيعلن عن كافة التفاصيل لاحقًا.

ويستكمّل نيقولا معوض تصوير مشاهده في مسلسل خيط حرير والذي يشارك في بطولته النجمتان مي عز الدين وسوسن بدر المقرر عرضه شهر أكتوبر المقبل ومن إنتاج شركة سينرجي، كما ينتظر إطلاق فيلمه ماكو في دور العرض السينمائية المصرية.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر ، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.-

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