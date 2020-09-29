مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.49% بمستهل تعاملات اليوم

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 11.26 نقطة ليصل إلى مستوى 2272.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 249.5 مليون سهم محققة ما قيمته 117.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1874 صفقة لعدد 30 سهماً.









وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%.