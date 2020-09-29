القابضة تُعلن انقطاع المياه غدا عن منطقتين بالجيزة 8 ساعات (فيديو)

أعلن وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه عن مناطق بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة لمدة 8 ساعات غدا، من العاشرة مساءا، وحتى السادسة صباح يوم الخميس، موضحا أنهم حريصين أن يبلغوا المواطنين عن حدوث انقطاع للمياه قبل الموعد حتى يتخذوا احتياطاتهم.





وأشار "عابدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن انقطاع المياه سببه تنفيذ عدد من المشروعات القومية بمنطقة ترعة الزمر، منوها بأنهم يستعدون أيضا لمواجهة موسم الشتاء وتحسبا لسقوط الأمطار، معلقا: "نعمل على قدم وساق".





وعن صورة متداولة لعامل ينظف أحد البالوعات الموجودة تحت سيارة، عقب، "هذا العامل يستحق التقدير.. إحنا بنشتغل تحت أي ظروف"، منوها بأن العمال يدركون أنهم يقومون بعمل أشبه بالعمل البطولي، حيث أنهم يجهزون المدن لاستقبال الأمطار التي قد تعيق حركة المواطنين.





أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ضرورة الاستعداد المسبق لموسم الأمطار، وإعداد ومراجعة خطط الطوارئ والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتطهير بالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، وخطط انتشار المعدات، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس، مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على رأس الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وتابع "رسلان": الحلول العاجلة التى تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM)، والموقف التنفيذى لبرنامج حياة كريمة لتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا.



