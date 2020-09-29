ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة الثانية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
حسام مجدي
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انتهت أمس الإثنين 29 سبتمبر منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأخر مباراة في الجولة بين نادي بولونيا ونظيره نادي بارما.

واستطاع نادي بولونيا أن يفوز على نظيره نادي بارما بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس في ختام منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:

1 – نابولي – 6 نقاط
2 – ميلان – 6 نقاط
3 – هيلاس فيرونا – 6 نقاط
4 – ساسولو – 4 نقاط
5 – يوفنتوس – 4 نقطة
6 – أتالانتا – 3 نقطة
7 – لاتسيو – 3 نقطة
8 – إنتر ميلان – 3 نقطة
9 – بينيفينتو – 3 نقطة
10 – فيورنتينا – 3 نقطة
11 – جنوى – 3 نقطة
12 – بولوينا – 3 نقاط
13 – روما – 1 نقطة
14 – كالياري – 1 نقطة
15 – بولونيا – 0 نقطة
16 – بارما – 0 نقطة
17 – سبيزيا – 0 نقطة
18 – تورينو – 0 نقطة
19 – سامبدوريا – 0 نقطة
20 – كروتوني – 0 نقطة



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