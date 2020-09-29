نجم وادي دجلة: معتاد على تسجيل "الهاتريك".. وهدفنا البقاء في الدوري

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
وادي دجلة
وادي دجلة
حسام مجدي
Advertisements

أكد واحد من نجوم نادي وادي دجلة على أنه معتاد على تسجيل "هاتريك" في المباريات وأن طموحه هو بقاء النادي قي الدوري الممتاز.

وأكد رفيق كابو، لاعب وادي دجلة، أنه كان يجب الفوز أمام الإنتاج الحربي اليوم لتحسين موقف الفريق بالدوري الممتاز.

وقال رفيق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "أشكر اللاعبين والمدرب، كان يجب أن ننتصر لكي نحسن موقفنا في الدوري ونستمر في البقاء".

وأكمل: "تعودت على تسجيل هاتريك وفعلتها في الموسم الماضي بمرمى الصفاقسي بالدوري التونسي، التوفيق حالفنا في مباراة اليوم ونسعى للفوز بالمباريات القادمة".

واختتم: "لا أعلم شئ عن العروض خلال الفترة الحالية وعقدي مستمر لمدة موسمين مع دجلة".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي دجلة رياضة رفيق كابو اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتخلص من 5 لاعبين في 5 أكتوبر

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أرتيتا: ننتظر مستوى ليفربول

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

يورجن كلوب يفتح النار على كين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

09:05 ص

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

10:27 ص

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:31 ص

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

07:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟