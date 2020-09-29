مصطفى ثابت يعزي الدكتور عدلي سعداوي في وفاة عمه

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
الدكتور عدلي سعداوي
الدكتور عدلي سعداوي
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يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، بأحر عبارات المواساة والتعازي إلى الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، بجامعة الفيوم، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيق والده طلبة ياسين (عمه)، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمتة ويسكنه فسيح جناتة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتتقدم أسرة الفجر، بأحر عبارات المواساة للدكتور عدلي سعداوي، ولأسرة الفقيد وعائلته، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان، قائلين: "كل نفس ذائقة الموت.. البقاء لله.. وإن لله وإنا إليه راجعون".

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