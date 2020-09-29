الحكم بالسجن 3 سنوات لمرشح محتمل لانتخابات مجلس النواب بنجع حمادي في قنا

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عاقبت محكمة جنح مستأنف نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أحد المرشحين المحتملين، لانتخابات مجلس النواب 2020، غيابيا بالسجن 3 سنوات، بعد أن أيدت الحكم السابق على المتهم في قضية إيصال أمانة.



ونظرت المحكمة القضية التي حملت رقم 22659 لسنة 2016، جنح نجع حمادي، تبديد " إيصال أمانة " بقيمة 325 ألف جنيه، والمتهم فيها ياسر.ح.م، أحد المرشحين الحاليين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، بعد أن قام المتهم بالطعن على الحكم الصادر ضده سابقا، بالسجن 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه، وأيدت المحكمة الحكم غيابيا، بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنيه.



وكانت اللجنة العامة للانتخابات بقنا، أعلنت استبعاد المرشح بالأمس من كشوف المرشحين، لعدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية، ويحق له الطعن على قرار استبعاده وتقديم شهادة الخدمة العسكرية، لإعادة ادراج اسمه مرة أخرى في كشوف المرشحين.

