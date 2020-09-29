الحكم بالسجن 3 سنوات لمرشح محتمل لانتخابات مجلس النواب بنجع حمادي في قنا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
عاقبت محكمة جنح مستأنف نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أحد المرشحين المحتملين، لانتخابات مجلس النواب 2020، غيابيا بالسجن 3 سنوات، بعد أن أيدت الحكم السابق على المتهم في قضية إيصال أمانة.

ونظرت المحكمة القضية التي حملت رقم 22659 لسنة 2016، جنح نجع حمادي، تبديد " إيصال أمانة " بقيمة 325 ألف جنيه، والمتهم فيها ياسر.ح.م، أحد المرشحين الحاليين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، بعد أن قام المتهم بالطعن على الحكم الصادر ضده سابقا، بالسجن 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه، وأيدت المحكمة الحكم غيابيا، بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنيه.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات بقنا، أعلنت استبعاد المرشح بالأمس من كشوف المرشحين، لعدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية، ويحق له الطعن على قرار استبعاده وتقديم شهادة الخدمة العسكرية، لإعادة ادراج اسمه مرة أخرى في كشوف المرشحين.

أخبار تهمك

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

برشلونة يتخلص من 5 لاعبين في 5 أكتوبر

منذ ساعة و 24 دقيقة

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو

منذ حوالي 4 ساعات

يورجن كلوب يفتح النار على كين

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

أرتيتا: ننتظر مستوى ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

09:05 ص

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

10:27 ص

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:31 ص

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

07:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟