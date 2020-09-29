وزير البترول الأسبق: توقف استيراد السولار نهائيا عام 2023

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قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد عبارة عن وحدات قائمة يجرى تطويرها، وكان موجودًا في محافظة السويس، وجرى نقل جزء كبير من معداته في فترة حرب 67.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، برنامج صباح الخير يا مصر، اليوم الثلاثاء، أن هذا المصنع عمل بتكنولوجيا قديمة، وفي التسعينات تطور بعض الشيء وجرى إضافة وحدة إليه، حيث لم تكن الدولة مهتمة برفع كفاءة هذا القطاع".

وتابع، ان مصر تشهد خطة لرفع كفاءة معامل التكرير، ولابد من وجود إلى جانبها معامل الجيل الرابع وهو ما حدث في عهد الرئيس السيسي، معلقا: "معمل التكسير الهيدروجيني يرفع القيمة المضافة للمعمل الأصلي، لأن خط إنتاجه كان ينتج المازوت ذات القيمة المضافة المنخفضة".

وأردف، أن هذا المشروع بالإضافة إلى المشروعات التي جرى افتتاحها مؤخرًا خفضت استيراد السولار الذي كان 50% من الاستهلاك المحلي إلى 25% فقط، لافتًا إلى أنه سيساهم -مع معامل التكرير التي ستُحدث وستُفتتح في منع استيراد السولار نهائيًا في عام 2023.



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وشهد الرئس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:



- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.

- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.

- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.

- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

