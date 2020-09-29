"زراعة الفيوم": استمرار المتابعة للتصدي لمخالفات المباني (صور)

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برصد أي محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة وأي أسوار بدون ترخيص وإزالتها فورًا؛ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية.



وأشاد وكيل الوازرة، بتعاون جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وأجهزة الشرطة من أجل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.



وأشار إلى استمرار المتابعة الجادة والمستمرة لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين مع تطبيق القوانين عليهم بمنتهى الحزم والصرامة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية.



وفي سياق آخر، قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة بناحيه كفور النيل علي مساحه ١قيراط أسوار بلوك ارتفاع ٣م البناء ليلا بحضور المهندس حسين أبوحامد رئيس وحده كفور النيل والمهندس خالد فتحي، رئيس الحماية بالمركز والمهندس سيد أحمد، وكيل الحماية والأستاذ حمدي حلمي رئيس القسم الهندسي بالوحدة.



كما نسقت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ، مدير الإدارة، مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ حاله إزالة ناحيه ابهيت الحجر علي مساحه 2 قيراط في وجود الإدارة الزراعية والوحدة المحلية.



وكذلك نسقت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطة بقيادة العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية بتنفيذ إزالة حالة على مساحة 100 متر بحضور المهندس عرابي محمد يمانى رئيس قسم حماية الأراضي ومدير الجمعية والأستاذ محمد فتحي، نائب رئيس مجلس المدينة وقوات الشرطة النقيب أسامة يحي والأجهزة المعاونة.

