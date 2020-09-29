عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

أعلنت الشرطة الأمريكية، قبل قليل، احتجاز رهائن في ولاية أوريغون، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.



من جانبها أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتلى في عملية أمنية بولاية أوريغون.





هذا، وتم إطلاق نار، عقب مفاوضات بين الشرطة والخاطفين، حيث أسفر إطلاق النار عن مقتل العديد من الأشخاص.



يأتي ذلك وسط أنباء عن تورط بعض ضباط الشرطة، إلا أن السلطات لم تكشف عن ذلك بشكل رسمي، وسط أنباء عن منح إجازات لبعض رجال الشرطة.

