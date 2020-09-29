حقيقة انتقال طارق حامد إلى بيراميدز

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن حقيقة رحيل طارق حامد لصفوف نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء التي ترددت عن وجود عرض رسمي لمتوسط ميدان القلعة البيضاء.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "الانتماء أصبح عملة نادرة للغاية في عالم كرة القدم، والدليل على ذلك رفض طارق حامد عرض بمقابل مادي كبير من نادي بيراميدز".

وأشار إلى أن نادي بيراميدز تقدم بعرض خيالي لـطارق حامد مع وجود اغراءات كبيرة، لكن الأخير فضل التواجد في الزمالك على الرحيل إلى الفريق السماوي.

واستكمل، " هناك لاعبين عملة نادرة في تاريخ مصر، في الوفاء والانتماء وأبرزهم حسني عبدربه الذي رفض عروض كثيرة حبا في الاسماعيلي".



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