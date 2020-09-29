وائل الإبراشي: خطاب جماعة الإخوان الإرهابية يعبر عن فقدان العقل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:46 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن خطاب جماعة الإخوان الإرهابية الآمن يتحدث عن شعورهم بالخيانة واليأس، بسبب فشل دعواتهم للتظاهر مؤخرًا، لافتَا إلى أن خطاب الجماعة الإرهابية يعبر عن فقدان العقل.

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن مشكلة الإخوان مع الشعب المصري، وعدم وجود لهم أرضية شعبية، نتيجة فقدان الثقة في هذه الجماعة الإرهابية".

وشدد الإعلامي، على ضرورة حل أزمات التصالح من خلال مبادرة اجتماعية، حتى لا نترك للجماعة الإرهابية فرصة لاستغلال هذه الأمر لأثارة الشارع، لافتَا إلى أن التكافل الاجتماعي، من شانه أن يلغي أي محاولة للتصديد من قبل الجماعة الإرهابية.

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن وعي الشعب المصري في مواجهة محاولات الإخوان الإرهابية وأخواتها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية لإثارة الفوضى ونشر الشائعات والأكاذيب؛ هو الرهان الرابح دائمًا لتحقيق الاستقرار ورفض التخريب وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار مصرنا الغالية.

وأشار مرصد الإفتاء -في بيانه الذي أصدره السبت- إلى أنه بين الحين والآخر تسعى جماعة الإخوان الإرهابية، وخلاياها النائمة، والمتآمرون على أمن واستقرار الدولة المصرية، إلى بث السموم والدعوات التحريضية المغرضة لنشر الفوضى والبلبلة في البلاد، في إطار مخططاتها لتنفيذ الأجندات والمؤامرات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، وإثارة العنف، والترويج لتعطيل مصالح العباد، وتقويض قدرة الدولة على البناء والتنمية، إلا أن القيادة السياسية تراهن دائمًا على وعي وإدراك الشعب المصري لهذه المؤامرات والمخططات الخبيثة التي لا يراد من ورائها سوى نشر الخراب والدمار في البلاد.

وأوضح مرصد الإفتاء أن المخططات والمؤامرات الشيطانية للإخوان الإرهابية وخلاياها النائمة تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى في البلاد، وهدم مقدراتها الاقتصادية، وتكليف عناصرها بالداخل لتنفيذ هذه الأجندات والمخططات الشيطانية معتمدة على الترويج للشائعات والأكاذيب والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة الوطنية.

وكشف المرصد عن سعي الكتائب الإلكترونية لجماعات الفتنة والضلال بكل قوة لاستقطاب الشباب من خلال الأكاذيب والشائعات المسمومة التي تروِّج لها بهدف تقويض قدرة الدولة على العمل والبناء، واستمرار إنجاز المشروعات التنموية الكبيرة، وتعطيل مسيرة الدولة وقيادتها السياسية نحو تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء لمصرنا الغالية.

ودعا مرصد الإفتاء إلى الانتباه جيدًا إلى المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار البلاد والعباد من خلال تنفيذ الأجندات الخارجية ومن لا يريدون لوطننا الغالي مصر سوى الشر والتخريب والدمار.

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دعوات التحريض بوابة الفجر الفجر الجماعه الإرهابية

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