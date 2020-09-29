محافظ الفيوم: الدولة جادة في ملف التطوير (فيديو)

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:53 ص
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه كان هناك لجنة موسعة لمراجعة كل التراخيص المتواجدة في المحافظة والتي ما زالت سارية، حيث إنه سيتم السماح بإعادة البناء لمن لديه تراخيص بحد أقصى 4 طوابق لحين صدور الاشتراطات في خلال شهر نوفمبر.

وأكد "الأنصاري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن اجتماع مجلس الحافظين اليوم كان إيجابيًا للغاية.

وأضاف أن هناك تحركات جادة من جميع أجهزة الدولة خلال الفترة المقبلة لنقل المواطنين إلى أماكن عمرانية تضمن له حياة كريمة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه سيتم الانتهاء من رصد المناطق التي تحتاج إلى تطوير قبل نهاية هذا الأسبوع، مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تطوير المناطق في مصر بالكامل.

كان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، أمس الأحد، "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلي أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.
- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.
- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.
- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.
- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

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