محمد رمضان: أتمنى أن نستثمر قصر البارون من خلال تقديم مسلسل يروي حكاياته

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بالتواجد داخل قصر البارون للمرة الأولى وذلك لحبه الشديد للمباني القديمة.

وقال رمضان خلال لقاءه مع الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية Dmc ببرنامج مساء دي إم سي: كنت أتمنى زيارة قصر البارون منذ زمن ولكن لم تتسنى لي الفرصة، وأنا بطبعى أحب القصور القديمة مثل قلعة محمد على وكنت دائم التردد عليها منذ صغرى".

وأضاف محمد رمضان خلال حديثه: أتمنى أن يسمحوا لنا بأن نستغل هذا الجمال بقصر البارون سواء فى السينما أو التلفزيون، وأعتقد لو تم عمل مسلسل عن حكايات "قصر البارون"، سينجح نجاحًا ساحقًا لأن الشعب المصرى لديه فضول كبير ليعرف حكايات القصر.

من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".

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