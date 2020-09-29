"الصحة": اقتربنا من توقيع الكشف على 9 مليون سيدة مصرية

قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مبادرة قوائم الانتظار بدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة الأخيرة، معلنة أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني يوم الخميس لاستقبال رغبات المواطنين الذين يردون إجراء عمليات ضمن المبادرة.





وأوضحت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن الموقع مدشنا منذ فترة ولكن تم إضافة عليه تعديلات جديدة، منوهة بأنهم في خلال يوم سيصل عدد من تم توقيع الكشف عليهم ضمن مبادرة صحة المرأة إلى 9 مليون سيدة.





وأوضحت وزيرة الصحة، أن الحالات المصابة التي تم اكتشافها أغلبها كانت في المرحلة الأولى والثانية، والعلاج المبكر سيفيد في حالتهم كثيرا.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

