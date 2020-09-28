مدبولي يُهدي جماهير الإسماعيلي نقاط مباراة طلائع الجيش

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
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أهدى أحمد مدبولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي جماهير فريقه نقاط الفوز الذي حققه الدراويش على حساب نادي طلائع الجيش اليوم الإثنين على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري لحساب مباريات الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال مدبولي أن الفريق لعب المباراة بصورة جيدة للغاية وإستحق نقاط الفوز بعد الظروف العصيبة التي شهدناها مؤخراً.

وواصل " لا توجد أي مباراة سهلة في بطولة الدوري ويجب علينا أن نقوم باللعب بتلك الروح في جميع اللقاءات من أجل حصد النقاط الثلاثة والفوز بها.
 
وأتم حديثه: "اشكر الله سبحانه وتعالى على الهدف وتوقيته وأهديه للجماهير الكبير وأتمنى من لجنة المسابقات إعادة ترتيب الأمور بشأن مواعيد المباريات التى سببت لنا إجهادا كبيرا".

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