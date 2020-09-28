"بر جدة" توزع ٥٠٠ حاسب آلي على الأيتام والأسر المستفيدة

وزعت جمعية البر بجدة ٥٠٠ حاسب آلي جديد على الأيتام بدور الضيافة والأسر المستفيدة، وذلك ضمن مبادرة تعليمهم يستمر.

وتهدف المبادرة لتأهيل الأجهزة الحاسب وبرمجتها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات البرامج التعليمية وتوزيعها على المستفيدين، وتثقيف وتعليم الأبناء كيفية استخدام الأجهزة والتعامل معها بعد توفيرها لهم.

ولم تكن هذه المرة الأولى من قبل الجمعية، حيث بدأت جمعية البر بجدة مشروعها السنوي "سقيا حاج"، بالتزامن مع انطلاق موسم الحج لهذا العام، حيث هدفت إلى توزيع مليون عبوة ماء في المشاعر المقدسة.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلف العتيبي، :"تركيز الجمعية على مشروع سقيا حاج لكونه من المشاريع الموسمية الأساسية، ويأتي إيمانًا منها بأنه من أفضل الصدقات، وهو امتداد للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة".

وأشار إلى أن هناك عددًا من المشاريع الحيوية الأخرى؛ مثل مشروع الأضاحي، الذي يحظى باهتمام كبير من الجمعية؛ حيث تذبح لحوم الأضاحي التي تستوفي الشروط الشرعية والصحية داخل مدينة جدة وتوزع على الأيتام والأسر المسجلة رسميًا لدى الجمعية.