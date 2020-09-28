"بر جدة" توزع ٥٠٠ حاسب آلي على الأيتام والأسر المستفيدة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

وزعت جمعية البر بجدة ٥٠٠ حاسب آلي جديد على الأيتام بدور الضيافة والأسر المستفيدة، وذلك ضمن مبادرة تعليمهم يستمر.

 

وتهدف المبادرة لتأهيل الأجهزة الحاسب وبرمجتها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات البرامج التعليمية وتوزيعها على المستفيدين، وتثقيف وتعليم الأبناء كيفية استخدام الأجهزة والتعامل معها بعد توفيرها لهم.

 

ولم تكن هذه المرة الأولى من قبل الجمعية، حيث بدأت جمعية البر بجدة مشروعها السنوي "سقيا حاج"، بالتزامن مع انطلاق موسم الحج لهذا العام، حيث هدفت إلى توزيع مليون عبوة ماء في المشاعر المقدسة.

 

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلف العتيبي، :"تركيز الجمعية على مشروع سقيا حاج لكونه من المشاريع الموسمية الأساسية، ويأتي إيمانًا منها بأنه من أفضل الصدقات، وهو امتداد للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة".

 

وأشار إلى أن هناك عددًا من المشاريع الحيوية الأخرى؛ مثل مشروع الأضاحي، الذي يحظى باهتمام كبير من الجمعية؛ حيث تذبح لحوم الأضاحي التي تستوفي الشروط الشرعية والصحية داخل مدينة جدة وتوزع على الأيتام والأسر المسجلة رسميًا لدى الجمعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جدة بر جدة المملكة العربية السعودية الايتام

أخبار تهمك

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 8 ساعات

جاريدو يثير الجدل باحتمالية عودته للأهلي

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ حوالي 6 ساعات

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ حوالي 4 ساعات

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 10 ساعات

حراسة المرمى صداع في رأس باتشيكو قبل موقعة الرجاء

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

"دعوة لعدم رفع أي شعارات سياسية".. آخر استعدادت السعودية لموسم الحج

حرب 5 آلاف جمعية على صكوك الأضاحى

غدًا.. "الأورمان" تذبح 30 رأس ماشية بالأقصر

"بر جدة" توزع مليون عبوة ماء للحجاج.. والعتيبي: سنضاعف مشاريعنا الخيرية

جمعية رعاية الأيتام بالغردقة توزع 700 كيلو لحوم في أول أيام عيد الأضحى

"خيرات" تُوَزّع 480 كجم لحوم على 60 أسرة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

09:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

06:11 م

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟