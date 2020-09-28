هالة خليل وطارق نور والشناوي يشاركون في ندوة تقيمها جامعة اكتوبر"MSA" بعنوان " مصر 2020.. في عيون شبابها"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
في إطار حرص كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA  وحرص الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء الجامعة. علي توطيد الروابط بين طلابها ومجتعهم، ولإتاحة المساحة للترويج لأعمال الطلاب وتعزيز دورهم الإيجابي في رسم ملامح غد أفضل، تعقد الكلية سلسلة من الحلقات النقاشية عن مشاريع التخرج لطلابها في الفترة من 21 – 28 سبتمبر 2020. وتختتم الكلية الفعاليات بعقد ندوة عن رؤية شباب الإعلام لمختلف أوجه المجتمع المصري تحت عنوان "مصر 2020.. مصر في عيون شبابها" بمشاركة نخبة من الإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعات المصرية في الندوة وعن طريق المداخلات اونلاين وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 .

تتتضمن الندوة مناقشة رؤية شباب الإعلاميين لقضايا مجتمعهم، وايضا مستقبل الإعلام في ظل التطور الملحوظ لمنصاته المختلفة، واخيرا دور دراسات الإعلام في تكوين شخصيات شباب الإعلاميين.

يأتي ذلك بحضور كل من الإعلامي حازم شفيق (رئيس قنوات الحياة)، المخرج عز الدين سعيد (مخرج ورئيس قناة النيل للدراما)، الإعلامي/ كرم جبر (رئيس المجلس الأعلي للإعلام)، المخرجه هالة خليل، الإعلامي طارق نور،الإعلامي وائل الابراشي، الناقد والصحفي طارق الشناوي، الإعلامي حازم درع، الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي/ مكرم محمد أحمد، المذيعه/ دعاء فاروق،المخرج/ خالد الاتربي (رئيس البرامج الثقافية في الفضائية المصرية)،المخرج هاني سمير،المنتج عماد فتوح (المنتج الفني لقناة الحياة)، الإعلامية/ تغريد حسين (رئيس قناة Nile TV)،المخرج تامر العشري.

أخبار تهمك

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

جاريدو يثير الجدل باحتمالية عودته للأهلي

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ حوالي 6 ساعات

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 8 ساعات

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

حراسة المرمى صداع في رأس باتشيكو قبل موقعة الرجاء

منذ 43 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على شروط فايلر للبقاء مع الأهلي

الكشف عن خليفة فايلر في الأهلي

09:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

06:11 م

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟