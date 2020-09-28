هالة خليل وطارق نور والشناوي يشاركون في ندوة تقيمها جامعة اكتوبر"MSA" بعنوان " مصر 2020.. في عيون شبابها"

في إطار حرص كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA وحرص الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء الجامعة. علي توطيد الروابط بين طلابها ومجتعهم، ولإتاحة المساحة للترويج لأعمال الطلاب وتعزيز دورهم الإيجابي في رسم ملامح غد أفضل، تعقد الكلية سلسلة من الحلقات النقاشية عن مشاريع التخرج لطلابها في الفترة من 21 – 28 سبتمبر 2020. وتختتم الكلية الفعاليات بعقد ندوة عن رؤية شباب الإعلام لمختلف أوجه المجتمع المصري تحت عنوان "مصر 2020.. مصر في عيون شبابها" بمشاركة نخبة من الإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعات المصرية في الندوة وعن طريق المداخلات اونلاين وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 .





تتتضمن الندوة مناقشة رؤية شباب الإعلاميين لقضايا مجتمعهم، وايضا مستقبل الإعلام في ظل التطور الملحوظ لمنصاته المختلفة، واخيرا دور دراسات الإعلام في تكوين شخصيات شباب الإعلاميين.



