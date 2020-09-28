الغربية تستقبل ٧٤ الف طلب تصالح بإجمالي ٥٤٨ مليون جنيه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت حتى اليوم 74 ألف و408 طلب تصالح بالمراكز التكنولوجية بإجمالي 548 مليون جنيهًا، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك.

وأعلن المحافظ أنه في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود فقد تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

يذكر أن محافظة الغربية قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65 %.

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