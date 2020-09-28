15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على قمة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
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مرت خمسة عشر دقيقة من أحداث الشوط الأول لمباراة ليفربول وأرسنال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ودخل ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية :-

أليسون- أرنولد- جوميز- فان دايك- روبرتسون- فابينيو- فينالدوم- كيتا- ماني- صلاح- فيرمينو.

في المقابل يلعب أرسنال بالأسماء الآتية :-

لينو- هولدنج- لويز- تيرني- بيليرين- النني- تشاكا- مايتلاند نايلز- ويليان- لاكازيت- أوباميانج.

وشهدت الخمسة عشر دقيقة سيطرة قوية من جانب لاعبي ليفربول لكن النتيجة ظلت على حالها في إنتظار ما ستؤول له الدقائق المقبلة من المباراة.

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