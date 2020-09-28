محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبدالحافظ حمدي
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حضر عدد كبير من نجوم الفن، عزاء الفنان المنتصر بالله، والذي أقيم اليوم بكنيسة المرعشلي بالزمالك.


وظهر في العزاء أبرز نجوم الفن وهم لطفي لبيب ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان محمد هنيدي.


يذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان الراحل المنتصر بالله ظهر أمس الأحد، من كنيسة أبو سيفين بالمهندسين، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ,أبرزهم أشرف زكي والمنتح أحمد السبكي والفنان أحمد بدير ومنير مكرم.
  

والجير بالذكر أن الفنان المنتصر بالله أصيب في نهاية حياته بجلطة في المخ مما جعله يبتعد عن عالم الفن لمدة عامين.
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)
محمد هنيدي وأشرف زكي ولطفي لبيب في عزاء المنتصر بالله بكنسية المرعشلي (صور)

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