موعد وصول الزمالك للمغرب إستعداداً للرجاء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سوف يصل المغرب لخوض لقاء الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا تمهيداً للمباراة التي تقام يوم 18 أكتوبر.

وقال أشرف إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية أن الزمالك سوف يصل المغرب يوم 13 أكتوبر المقبل إستعداداً للمباراة المرتقبة.

وأضاف " تم التواصل مع مسئولي الزمالك في أكثر من مناسبة للوصول إلى أفضل الفنادي للإقامة".

وأتم " من الصعب تواجد جمهور في المباراة بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وسوف يتحدد حضور 20 فرد من عدمه يوم 9 أكتوبر ".

وأنهى " نفاضل الآن بين أكثر من ملعب للتدريب وسيتم تحديدهم وفق إختيار الفندق وكذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية والإتحاد المغربي لكرة القدم ".

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