فتح باب التنسيق .. خطوات تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:53 م
تنسيق جامعة الازهر
تنسيق جامعة الازهر
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فتح باب التنسيق .. خطوات تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر

بوابة الحكومة المصرية، ستبدأ في الساعات الأولى من صباح غدا الاثنين ، بتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الجولة الأولى من ثانوية الأزهر ، لمدة أربعة أيام.

ونوضح لكم طريقة تسجيل رغبات القبول لكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات من خلال الخطوات التالية:


تنسيق جامعة الازهر

1 ـ يتم التسجيل عبر الرابط: "اضغط هنا"

2 ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات و شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

4 ـ طلاب “شمال أو جنوب سيناء” متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري)،

5 ـ طلاب محافظة “البحر الأحمر”، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين “منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي.

6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط ” تعديل هذة القائمة”.

7 ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

“إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك”.

8 – وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر “إضافة”.

9- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اإليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

9 – بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر “الخطوة التالية” الموجود أسفل الشاشة.

10 ـ بعد الضغط علي الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط “اضغط هنا لتعديل الرغبات”.

11 ـ بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف – والرقم القومي – والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر “التسجيل”؛ لحفظ البيانات.

فتح باب التنسيق .. خطوات تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر

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