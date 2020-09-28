فتح باب التنسيق .. خطوات تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر

بوابة الحكومة المصرية، ستبدأ في الساعات الأولى من صباح غدا الاثنين ، بتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الجولة الأولى من ثانوية الأزهر ، لمدة أربعة أيام.





ونوضح لكم طريقة تسجيل رغبات القبول لكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات من خلال الخطوات التالية:









تنسيق جامعة الازهر





اضغط هنا" 1 ـ يتم التسجيل عبر الرابط: "





2 ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات و شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.





3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.





4 ـ طلاب “شمال أو جنوب سيناء” متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري)،





5 ـ طلاب محافظة “البحر الأحمر”، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين “منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي.





6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط ” تعديل هذة القائمة”.





7 ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:





(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.





(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:





“إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك”.





8 – وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر “إضافة”.





9- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اإليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).





9 – بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر “الخطوة التالية” الموجود أسفل الشاشة.





10 ـ بعد الضغط علي الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط “اضغط هنا لتعديل الرغبات”.



