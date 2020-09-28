بعد برشلونة.. بواتينج ينتقل لفريق درجة ثانية إيطالي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنضم الدولي الغاني كيفن برينس بوايتنج اليوم الإثنين بصورة رسمية إلى فريق نادي مونزا أحد الفرق التي تنشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي والذي يمتلكه سيلفيو بيرلسكوني مالك نادي ميلان السابق.

ويتولى أدريانو جالياني منصب المدير التنفيذي لنادي مونزا ما جعلهم يتفقون مع اللاعب على توقيع العقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

ويُعتبر فريق نادي مونزا واحد من الفرق التي صعدت إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي الموسم الجاري وتعتبر تلك الوجهة الرابعة عشر للنجم الغاني.

حيث بدأت رحلته في هيرتا برلين الألماني ثم توتنهام الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني ثم بورتسموث الإنجليزي وجنوى وميلان في إيطاليا.

وواصل الرحالة الغانية إحترافه فوقع عقد مع لاس بالماس الإسباني وشالكه وفرانكفورت في ألمانيا وساسولو الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

قبل أن يختم مسيرته في إيطاليا بنادي فيورينتينا وآخر الأندية التي لعب لها قبل الإنضمام لفريق نادي بشكتاش التركي.

 

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ميلان بواتينج برشلونة الدوري الإيطالي

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